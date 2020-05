Cómo hacer cosas con palabras

En un congreso dedicado al tema del viaje en la

literatura hispanoamericana, la escritora argentina Angélica Gorodischer

analizaba lo que llamó “el viaje a ninguna parte”: “¿Cómo no viajar? ¿Por qué

viajar? Salvo un par de ociosas consideraciones moralizantes, no tengo

respuestas para esas preguntas. Pero viajamos. No sólo a la Luna, que está ahí,

al alcance de la mano, sino también hacia nosotros mismos. Hacia el horror,

hacia lo desconocido, hacia lo que no existe, hacia la imaginación. Por eso

escribimos. ¿Por qué escribir? ¿Cómo no escribir?”.1

Elecciones internas, la última novela de Leandro Delgado, bien podría llevar las

palabras de Gorodischer como epígrafe, ya que, aunque transcurre en un limitado

tramo de la rambla montevideana, entre el dique Mauá y Punta Carretas, se fuga

h...