Cómo se escucha el silencio

José Pedro Díaz (1921-2006) integra el núcleo fundador de la denominada generación del 45 en Uruguay. Junto con su esposa, la poeta Amanda Berenguer, gestionó la imprenta La Galatea, clave en la publicación de autores de esta generación. Su producción narrativa exhibe un riguroso dominio formal y una temprana inclinación a la literatura fantástica. El habitante1, publicada originalmente en 1949, se reeditó este año a través del sello Planeta en la segunda entrega de su colección Clásicos Orientales. El habitante es un relato en primera persona, en el que el narrador descubre paulatinamente su propia condición espectral. Anclado a una casona de veraneo en Punta Negra, el protagonista habita el espacio costero durante todo el año. El paisaje no opera solamente como escenario, sino como una d...
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