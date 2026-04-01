Antes Son apenas pasadas las 21 y en el auditorio suenan los primeros acordes. El pasillo que une los camarines con el escenario, que suele quedar desierto cuando llega la hora de la verdad, hoy luce congestionado, porque la banda sobre el escenario es apenas la punta de un iceberg. Acá está presente buena parte de la música uruguaya: casi 60 artistas aparecerán esta noche. Caras conocidas y caras nuevas, gente de 80 y gente de 20. Para algunos, Claudio Taddei fue el pibe que los llamó para un show o una grabación. Para otros, fue el ídolo con quien alguna vez soñaron subirse a un escenario. Padres e hijos artísticos. Y en el medio están los contemporáneos, más o menos cercanos y más o menos lejanos. Colegas, amigos, compañeros, hermanos. Hay ausencias, por supuesto. Lo más elegante es dec...