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En homenaje a Claudio Taddei

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Alejandro Moya Solís
1 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 2 min

El pasado miércoles 25 se llevó a cabo un concierto en homenaje a Claudio Taddei en la sala Fabini del complejo del Sodre. El espectáculo, a beneficio del Instituto Nacional del Cáncer, con la dirección musical de Mateo Ottonello, contó con la presencia de casi 60 músicos uruguayos. Y por una vez, desde la producción, pasando por los músicos y hasta el trabajo de los técnicos, todo salió perfecto.

Oscar Bonilla.

Antes Son apenas pasadas las 21 y en el auditorio suenan los primeros acordes. El pasillo que une los camarines con el escenario, que suele quedar desierto cuando llega la hora de la verdad, hoy luce congestionado, porque la banda sobre el escenario es apenas la punta de un iceberg. Acá está presente buena parte de la música uruguaya: casi 60 artistas aparecerán esta noche. Caras conocidas y caras nuevas, gente de 80 y gente de 20. Para algunos, Claudio Taddei fue el pibe que los llamó para un show o una grabación. Para otros, fue el ídolo con quien alguna vez soñaron subirse a un escenario. Padres e hijos artísticos. Y en el medio están los contemporáneos, más o menos cercanos y más o menos lejanos. Colegas, amigos, compañeros, hermanos. Hay ausencias, por supuesto. Lo más elegante es dec...

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Publicado en: Cultura Edición 2106 En otro orden
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