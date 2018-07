Con espinas

En medio de fuertes cuestionamientos de la comunidad científica al decreto que reglamenta la ley de recursos hidrobiológicos, el ex titular de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos Daniel Gilardoni asumió la autoría del polémico texto. Consultado por Brecha, expuso los lineamientos de la nueva reglamentación y mostró sorpresa por las críticas, ya que –aseguró– nunca recibió objeciones desde los ministerios que la aprobaron.

La ley 19.175 de recursos hidrobiológicos –aunque la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) la llama “de pesca responsable y fomento de la acuicultura”– fue aprobada en diciembre de 2013, pero su decreto reglamentario (115/018) recién se promulgó en abril de este año. Con su publicación en el Diario Oficial, a principios de mayo, se desató el rechazo de buena parte de la comunidad científica. Un grupo de investigadores de la Universidad de la República presentó un recurso administrativo para que se revoque el Capítulo VII del decreto, que reglamenta la pesca de investigación, con la convicción de que restringe la investigación independiente, supedita la divulgación de los resultados de las pesquisas a la decisión de la Dinara, lesiona la autonomía universitaria y además invade el campo de acción de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).1 A instancias del rector, Roberto Markarian, el jueves 5 se abrió un espacio de diálogo entre la Udelar y el Mgap; el ministro Enzo Benech dijo que atenderá el reclamo universitario siempre que lo “convenzan de que las correcciones son necesarias”. Pero más allá de la discusión sobre las limitaciones a la investigación y los reclamos de la Udelar, hay decenas de artículos vinculados al desarrollo y a la orientación de la política pesquera nacional que también preocupan a los académicos.

En principio la doctora en oceanografía Leticia Burone, miembro del equipo de Ciencia y Tecnología Marina (Cincytema) de la Facultad de Ciencias, advierte que la reglamentación concentra en la Dinara un cúmulo de responsabilidades que difícilmente podrá asumir. “Este instituto del Mgap está sufriendo un vaciamiento y va hacia una decadencia total, sobre todo por la falta de renovación del personal capacitado que se fue jubilando y por la ausencia de estímulo a la investigación pesquera. No tendrá capacidad de dar respuesta”, lamentó Burone. Su vaticinio es compartido por científicos de la Dinara a los que Brecha consultó, y condice con un informe de la Asociación de Funcionarios del Mgap (Afgap) divulgado el 20 de junio por El Observador. El documento acusa un “desmantelamiento” del ministerio y una “degradación de los servicios oficiales” que, según los funcionarios, ponen en riesgo las funciones de control y vigilancia.

Burone también consideró que el Capítulo VI, sobre autorizaciones a buques pesqueros extranjeros, abre una gran interrogante respecto de las intenciones del gobierno para un sector industrial que viene en picada desde 2005. “Hay una decena de artículos (del 33 al 43) que son un manual para traer barcos extranjeros; aparece tremendamente detallado un procedimiento que en la ley estaba previsto como algo excepcional. No nos explicamos a qué apuntan, porque no se conoce ningún plan explícito para el sector pesquero, que está en bancarrota”, objetó. Además advirtió respecto de la falta de estudios sobre la población ictícola, necesarios para tomar decisiones sobre la apertura de pesquerías, reglamentada por el decreto.

Por su parte, el núcleo interdisciplinario de la Udelar conocido como Colectivo TA (Transgénicos y Alternativas Agroecológicas) –integrado por 25 investigadores de la Universidad, el Clemente Estable y organizaciones sociales– advirtió que el artículo 97 centraliza en la Dinara el poder de evaluar y autorizar “la introducción, investigación y cultivo de organismos vivos genéticamente modificados, así como su comercialización cualquiera sea su estado (vivo o muerto)”.

Para Claudio Martínez Debat, doctor en biología molecular y coordinador del citado colectivo, el decreto habilita la introducción de salmón transgénico y además choca con la reglamentación vigente para el caso de los organismos vegetales genéticamente modificados. “Mientras el decreto 353 de 2008 establece que la evaluación y eventual aprobación de eventos transgénicos vegetales se realiza a través del Gabinete de Bioseguridad, integrado por seis ministerios, el decreto 115 concentra exclusivamente en la Dinara la decisión para autorizar peces genéticamente modificados”, alertó.

“El único pez transgénico que existe en el mundo es el salmón, y nos preguntamos si no estará ya en las góndolas uruguayas. ¿No será ya genéticamente modificado sin que lo sepamos y este decreto es una tentativa de normalizar un hecho consumado? Ahora bien, como tenemos que pedir permiso para hacer investigación, en teoría no podríamos analizar en el laboratorio si el salmón que se vende en Uruguay es genéticamente modificado o no”, dijo a Brecha. En su opinión, este decreto sigue “la tendencia que se verifica en los últimos años de centralización de control y poder en oficinas del Mgap vinculadas con la producción de alimentos y control del ambiente y el clima”.

EN DEFENSA DE LA CRIATURA. El director nacional de Recursos Acuáticos, Andrés Domingo, consideró que las especulaciones sobre la pretensión del gobierno de “amordazar” a los investigadores son producto de una “imaginación kafkiana”. En declaraciones consignadas ayer por Búsqueda, el jerarca sostuvo que no se trata de prohibir investigaciones sino de que todos soliciten autorización. “Quizás resulten pesados los requisitos que se piden, pero son necesarios”, sostuvo, para remarcar que el decreto está planteado desde 2015. En efecto, la redacción del documento se realizó bajo el mandato del doctor Daniel Gilardoni, quien dejó esa repartición en enero pasado y luego asumió como secretario técnico de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo (Uruguay-Argentina). El ex funcionario de gobierno aseguró a Brecha que el decreto no tuvo un proceso de consultas externas porque la etapa participativa se cumplió durante la elaboración de la ley. No obstante, aseguró que los artículos sobre pesca de investigación “prácticamente no tienen cambios” con respecto al decreto 149/97 y su modificación por el 297/2006, vigentes hasta el pasado 4 de mayo. Son “similares” a los de Chile y Argentina, “países de la región con los que Uruguay comparte foros y comisiones; en especial con Argentina tenemos que administrar recursos compartidos en tres comisiones binacionales”, justificó. El ex director insistió en que “esto siempre fue así, nunca hubo inconvenientes, y quienes ahora critican, durante años no dijeron nada”.

Gilardoni descartó que la Dinara atraviese alguna dificultad para cumplir con el papel que le asigna la nueva reglamentación. Si bien reconoció que “actualmente hay 40 funcionarios menos que en 2005”, sostuvo que se hacen “muchas más cosas” que antes. “Cada año, entre funcionarios de Dinara, Udelar y otros se producen aproximadamente unos 40 trabajos científicos, muchos de ellos arbitrados y otros presentados en comisiones internacionales. Permanentemente hay estudiantes de grado o posgrado haciendo sus tesis y guiados por científicos de Dinara. Se precisa la sinergia entre todos los organismos, este decreto no atenta contra eso”, argumentó. En cuanto al capítulo referido a los buques de pesca extranjeros, defendió la necesidad de reglamentar los procedimientos aunque sean “excepcionales”. “Había muchas disposiciones anteriores a los (años) setenta. La idea no es traer barcos extranjeros a troche y moche, Uruguay debe hacer lo imposible para tener flota pesquera de bandera nacional, pero en algún momento puede haber interés, por ejemplo para probar con especies no explotadas actualmente, y se justifica otorgar un permiso de bandera extranjera. Es mejor tener una legislación transparente que un vacío legal”, argumentó. Del mismo modo, consideró que el artículo sobre peces transgénicos vino a cubrir una carencia legislativa: “En el derecho público, lo que no está prohibido está permitido. Por lo tanto, esta norma es restrictiva. No puede entrar nada sin que haya una evaluación”, enfatizó, sin entrar en consideraciones en cuanto al poder exclusivo de la Dinara para decidir al respecto. Gilardoni, que al momento de la consulta se encontraba en una actividad de la fao en Roma, reclamó a los críticos que pongan un manto de “tranquilidad” sobre este debate. “Ahora bien, el decreto tiene la firma de cuatro ministerios, entre ellos el Mvotma; tuvieron el decreto para refrendarlo antes de su envío a la Presidencia, y en ese momento podrían haber sugerido cambios”, concluyó. Esto explicaría por qué el director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, se llamó a silencio mientras su sector político (Ir, FA) lanzó esta semana un comunicado para respaldar a los científicos.