«En gestión ambiental, en Uruguay, nos cuesta mucho pasar de la teoría a la práctica»

—En los trabajos científicos más recientes se dice que las invasiones de especies exóticas son una de las causas principales de la pérdida de bosques nativos.

—Es así. A nivel mundial, la causa número uno de pérdida de especies es la pérdida de hábitat. Es decir, que áreas naturales de pastizales o de bosques se conviertan en áreas agrícolas, urbanas, forestaciones o lo que sea. En segundo o en tercer lugar, dependiendo de quien lo mire, está el tema de las especies exóticas invasoras, tanto de animales como de plantas. Y en el caso del bosque nativo de Uruguay es la causa número uno. Quizás no es tan llamativo porque no se ve el problema ambiental claramente; de repente se ven árboles densos y se piensa «está bárbaro». Pero, cuando uno se pone a ver allí, casi no hay árboles nativos y es ...