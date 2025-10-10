Con la nuestra - Semanario Brecha
Ana Iewdiukow justificó el vaciamiento de una cuenta en España

Con la nuestra

Mauricio Pérez
10 octubre, 2025
- Tiempo de lectura: 7 min

La fiscalía pedirá la formalización de Ana Iewdiukow, esposa de Pablo Carrasco, por lavado de activos, en el marco de la investigación por la estafa de Conexión Ganadera. El fiscal apunta a media docena de transferencias que terminaron en la cuenta particular de la mujer en España. En su declaración en la fiscalía, Iewdiukow aseguró que el fondo era un negocio exitoso, pero terminó en la quiebra porque ella, su marido y los inversores fueron estafados por su exsocio, Gustavo Basso, hoy fallecido.

Ana Iewdiukow. Captura de pantalla de Youtube.

El dinero fluía. Viajaba de un lado a otro. Desde distintos puntos de Uruguay y del mundo, los inversionistas engrosaban con su capital las cuentas bancarias de Conexión Ganadera (CG) en diferentes bancos de plaza. De ahí partía, raudo, al ritmo de un clic, hacia las cuentas personales de los accionistas en Uruguay y en el exterior. Una parte de ese dinero terminó en España. Este destino es clave en la investigación por el desfalco financiero de CG, una de las empresas más lucrativas del mercado rural.
El fiscal Enrique Rodríguez pedirá, en los próximos días, la imputación de Ana Iewdiukow, esposa de Pablo Carrasco –cara visible del negocio de CG– por lavado de activos, tras detectar el envío de dinero desde las cuentas de Hernandarias XIII hacia una cuenta personal del matrimonio en Españ...

