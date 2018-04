Conceptualizando

Ya hace algunos números habíamos realizado una nota sobre el proyecto “Discos” que la editorial Estuario lanzó el año pasado. Tal proyecto se basa, según explicó Gustavo Verdesio, uno de los directores responsables, en una versión muy rioplatense de “la colección inglesa ‘33 1/3’, dedicada a comentar discos de bandas y solistas tan variados como The Rolling Stones, Devo, The Pixies, David Bowie, JethroTull, Radiohead, Bob Dylan, The Magnetics Fields y un largo etcétera”. Por estos lares, aparecieron –aparte del volumen introductorio– un tomo dedicado a Los Estómagos (Gabriel Peveroni) y otro dedicado al Cuarteto de Nos (Ignacio Martínez). El dedicado a La Trampa, a cargo de Ramiro Sanchiz, amerita la atención por los mismos motivos que los otros: rigor expositivo sobre aspectos vinculados ...