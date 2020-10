Construir y defender lo público

—¿Cómo fue el proceso hasta convertirte en candidata a alcaldesa?

—Como directora de Desarrollo Urbano de la Intendencia [de Montevideo] he venido trabajando por una definición política de lo que significa la ciudad, impulsando proyectos que me permitieron establecer un fuerte vínculo con la gente y tejer lazos con las organizaciones sociales. También hubo un grupo de feministas independientes que me brindó su apoyo, que fue muy importante en el proceso. Pero creo que lo más valorado ha sido la apertura a compartir la toma de decisiones con la ciudadanía, a ceder poder para el desarrollo de procesos emancipadores.

—¿Cuáles son las particularidades y desafíos del Municipio B?

—He mantenido muchas reuniones y encuentros con organizaciones sociales y colectivos de la zona. Este muni...