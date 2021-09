Crece desde el pie

La difícil coyuntura que vive el país hizo que muchas personas y grupos de personas se pusieran al hombro la situación. Desafíos no faltan: ya sea poner una olla, organizarse con los vecinos o juntar firmas contra la Ley de Urgente Consideración (LUC). Las militancias que surgen en este contexto no tienen necesariamente un discurso muy ideológico ni muy radical, pero sí un fuerte compromiso con escuchar las necesidades de la gente, con buscar formas genuinas de participación y un cierto escepticismo frente a los aparatos políticos. No es evidente qué va a nacer de esto, pero es claro que cosas importantes están sucediendo a ras del suelo, lejos de las cámaras.

OLLAS

Hace dos semanas, la Coordinadora Popular y Solidaria irrumpió en el centro de Montevideo con una protesta. Militantes...