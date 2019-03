Crimen continuado

Las historias se mezclan y las pesadillas no acaban. A tres años del desastre de Mariana, otro dique devasta Minas Gerais, en Brasil. La mina Córrego do Feijão reventó y entre muertos y desaparecidos ya hay más de trescientas personas. Las víctimas son otras, pero los responsables son los mismos: la minera Vale –una de las más poderosas del mundo– y un modelo minero-energético en el que vidas como las que pueblan estas líneas parecen no valer nada frente a la desaforada sed de lucro.

“Era como si el mundo se

estuviese acabando. Yo sé que nadie escuchó el mundo acabándose, pero esa fue

la sensación que tuvimos. Fue mucho ruido y mucho polvo”, dice Renato. Sus

palabras podrían haber sido pronunciadas por algún habitante de Brumadinho,

pequeño municipio del estado de Minas Gerais, afectad...