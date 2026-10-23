 Cripto y ladrillos - Semanario Brecha
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Investigación. Los actores y capitales detrás de Praxis y +Colonia

Cripto y ladrillos

Luciano Costabel
23 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

Detrás de la promesa de revitalizar la heroica civilización occidental desde los confines del departamento coloniense, el proyecto de Dryden Brown se nutre de fondos cripto cuyo desembolso efectivo aún está condicionado. Entre sus financiadores hay empresas vinculadas a Sam Bankman-Fried, condenado en Estados Unidos a 25 años de prisión por fraude. La futurista comunidad Praxis se instalaría en +Colonia, donde ganan peso los mismos empresarios argentinos que construyen en el este uruguayo, como Eduardo Costantini, y otros vinculados al agronegocio.

Nato Olivera

«Nuestra idea es proceder con un enfoque de, primero, la nube, luego, la tierra. En lugar de comenzar con el territorio físico, comenzamos con la comunidad digital. Creamos una startup society, la organizamos mediante una red social descentralizada, financiamos colectivamente los nodos físicos de un archipiélago en red y, con el tiempo, negociamos el reconocimiento diplomático.» Así explicaba el empresario tecnológico Balaji Srinivasan los pasos para crear un Estado en red en su libro The Network State, publicado en 2022. En esa hoja de ruta, el empresario planteaba que la mejor manera de fundar un nuevo país era empezar con una comunidad en internet y culminar luego en una negociación para ser reconocida como un Estado independiente. Al igual que había ocurrido con las criptomonedas, Srin...

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Publicado en: Edición 2135 Especial La IA: Una tecnología en disputa
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