Cripto y ladrillos

«Nuestra idea es proceder con un enfoque de, primero, la nube, luego, la tierra. En lugar de comenzar con el territorio físico, comenzamos con la comunidad digital. Creamos una startup society, la organizamos mediante una red social descentralizada, financiamos colectivamente los nodos físicos de un archipiélago en red y, con el tiempo, negociamos el reconocimiento diplomático.» Así explicaba el empresario tecnológico Balaji Srinivasan los pasos para crear un Estado en red en su libro The Network State, publicado en 2022. En esa hoja de ruta, el empresario planteaba que la mejor manera de fundar un nuevo país era empezar con una comunidad en internet y culminar luego en una negociación para ser reconocida como un Estado independiente. Al igual que había ocurrido con las criptomonedas, Srin...
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