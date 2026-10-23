«Hay un componente de neocolonialismo absolutamente innegable»

En 2025, la editorial argentina Prometeo publicó Países privados. Historias del sueño libertario, la traducción del libro que el profesor en el Departamento de Historia de la Universidad Cornell Raymond B. Craib lanzó en 2022, titulado originalmente Adventure Capitalism. A History of Libertarian Exit, from the Era of Decolonization to the Digital Age (PM Press). Allí, el autor repasa los reiterados intentos de «salidas libertarias», proyectos de vida al margen del Estado que pretendieron construir ciudades o países cerrados, exclusivos y hasta regidos bajo constituciones propias, llevados adelante por personajes masculinos, millonarios, ultraliberales y, en buena parte de los casos, bajo la influencia de ideas fascistas. En entrevista con Brecha, el investigador reconoce que la traduc...
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