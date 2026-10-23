 «Hay un componente de neocolonialismo absolutamente innegable» - Semanario Brecha
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Con el historiador Raymond B. Craib, investigador de las «salidas libertarias» al estilo Praxis

«Hay un componente de neocolonialismo absolutamente innegable»

Abril Mederos
23 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

Más de medio siglo antes de los proyectos de ciudades privadas inteligentes que hoy ganan popularidad entre multimillonarios ultraliberales, hubo varios experimentos parecidos, que fueron desde la fallida creación de una isla artificial en arrecifes del Pacífico hasta el apoyo a grupos secesionistas durante procesos descolonizadores. Este profesor de la Universidad Cornell los estudió en detalle, y observa con atención propuestas como la de Praxis, que, si bien considera «puro bombo publicitario», advierte que debería tomarse «en serio».

Nato Olivera

En 2025, la editorial argentina Prometeo publicó Países privados. Historias del sueño libertario, la traducción del libro que el profesor en el Departamento de Historia de la Universidad Cornell Raymond B. Craib lanzó en 2022, titulado originalmente Adventure Capitalism. A History of Libertarian Exit, from the Era of Decolonization to the Digital Age (PM Press). Allí, el autor repasa los reiterados intentos de «salidas libertarias», proyectos de vida al margen del Estado que pretendieron construir ciudades o países cerrados, exclusivos y hasta regidos bajo constituciones propias, llevados adelante por personajes masculinos, millonarios, ultraliberales y, en buena parte de los casos, bajo la influencia de ideas fascistas. En entrevista con Brecha, el investigador reconoce que la traduc...

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Publicado en: Edición 2135 Especial La IA: Una tecnología en disputa
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