Cruces de poesía (69)

DE ADENTRO

PASAR. “Escenas de la cercanía de la herida” fue el subtítulo elegido por Juan Adolfo Bertoni para su libro Pasar (Yaugurú). Fraybentino nacido en 1956, había ganado el Onetti de poesía en 2011 con Está muy luz el cuello de la muerte. La dama con “sus guantes de gamuza” que maneja esa guadaña que “salta como un pez plateado” vuelve a ser uno de los temas centrales en este nuevo poemario. Es una presencia, quizá, demasiadas veces explicitada. Casi no hay uno de los textos que no contenga la palabra que la nombra. Se llega, así, al texto “Tierra suspendida”, donde esa acumulación parece encontrar el sentido que la explica en clave de exorcismo. “Muerden las letras el cielo/ para que la palabra no pueda realizarse/ por esta vez”. Porque como dice luego en “Cercana herida II”, al poeta le corresponde elegir la suya de la “constelación de palabras” que le espera. En ese largo poema –el mejor resuelto del libro, junto con el inicial “Libertades”– la metafísica se ancla en la apelación a la física terrenal del paisaje y la naturaleza. Es, al fin de cuentas, un saludo al recuerdo de esa inevitable “frontera encendida”, y dolorosa, que Bertoni acepta como parte de la propia vida en “Ave memoria”.

ESCUCHAR. El miércoles 13, al caer la noche, novísimos poetas de Toledo y Sauce se presentaron en Barra 7. Fue parte de la antología oral “En el camino de los perros”, que cada dos meses difunde en vivo el trabajo con la palabra de jóvenes de entre 15 y 20 años, y que pronto volverá al soporte libro. Ahora le tocó el turno a Brian do Nascimento, Mateo Echeverría, Vakaras Tuščias Ian, Jhade Suárez, Federico Forlano, Nahuel Hernández, Gabi Mortem, Alexandra López. La poeta invitada fue Elisa Mastromatteo y la música estuvo a cargo de Nico Russi. “En el camino…”, del que ya se hablara en esta misma columna el 23 de agosto de 2017, cuenta con el apoyo de los Fondos de Iniciativas Juveniles (Inju/Mides).

VER. ¿Cómo luce la casa de Ida Vitale? ¿Y los labios pintados de José Arenas? Paula Scagliotti no sólo es una de las impulsoras del proyecto de poesía ultrajoven “En el camino de los perros”, también es fotógrafa. Esta arista dio por resultado la muestra Retratos poéticos II. Se puede visitar de 10 a 16 horas en el Museo del Gaucho (18 de Julio 998).

CUMPLIR. Hoy, viernes 15, a las siete y media de la tarde, la Casa de los Escritores del Uruguay festeja sus 15 años. Participan, entre otros, Mario Delgado Aparaín, Carlos Liscano, Melba Guariglia y Laura Alonso. Será en su sede de Mercado de la Abundancia (San José 1312).

DE AFUERA

ABIMORAD. El autor de los poemas frugálicos Hebert Abimorad vuelve al libro después de tres años sin publicar. Lo hace con La plaza, editado en España por Vitrubio, que coincide con la edición en sueco de su poemario Mekong. Ambos libros reflejan vertientes diferentes de su poesía. Si con Mekong (segundo lugar en los Premios Anuales del Mec de 2014) apostaba al movimiento, en La plaza se sitúa en un punto y desde ahí observa. El tono casi aforístico de los anteriores textos de la serie frugálica, que en algunos casos se complementaban con el dibujo igualmente condensado, da paso ahora a un encadenamiento que puede leerse, al menos, de dos maneras. Es verdad que es posible abordarlos poema a poema, y en ese sentido es cierto que hay un eco del haiku o el tanka, como afirma Gerardo Ciancio en las palabras preliminares. Pero también es cierto que el libro gana con la lectura panorámica del conjunto. Es ahí que la plaza se despliega en toda su apertura de “ojo cíclico”. Hay incluso una tercera manera de mirarlo. Es la de intervenir los textos. Piénsese en ese que leído de manera completa dice “confusión de emociones un perro ladra/ una ventana indiscreta imagina/ un puente sobre el deseo”. Si se aprovechan los blancos que separan los segmentos de cada verso, podría decir “confusión de emociones/ una ventana indiscreta/ sobre el deseo”. O incluso ese perro que ladra, descripción lineal de un habitante de la plaza, si se juega con la lectura vertical, permite leer “un perro imagina”. Virtudes de la forma breve y condensada que ensaya Abimorad, poeta montevideano de larga trayectoria que reside en Suecia desde 1975.

BUENOS AIRES. Nuestra voz poética mayor, Ida Vitale, fue nombrada madrina del Festival Internacional de Poesía de Buenos Aires, realizado en Argentina del 6 al 10 de junio. Ahí participó también Pedro Lenz, rockstar de la poesía suiza que en su camino leyó en Nueva Helvecia y Montevideo, donde tuvo además un encuentro con escritores en la Fundación Mario Benedetti.

ESPAÑA. El poeta y performer uruguayo Martín Barea Mattos cerró con un recital y charla en la Biblioteca Manuel Vázquez Montalbán de Madrid una gira que llamó “Hecho en España”. Fueron 26 días en los que también se presentó en Ávila, Granada, Lisboa, Salamanca, Zamora y Zaragoza.