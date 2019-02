Cuatro momentos en la historia de la autoayuda.

Fue un duro crítico de la dictadura y por eso pagó un alto precio. El largo brazo de Augusto Pinochet alcanzó a quien fuera presidente de Chile entre 1964 y 1970. Eduardo Frei Montalva murió a los 71 años en 1982, en plena dictadura, por las secuelas de una cuestionable intervención quirúrgica. Casi cuatro décadas más tarde un juez estableció que su muerte no fue producto de causas naturales, sino un homicidio en el que participaron agentes de inteligencia de la dictadura chilena. De esta manera Chile reconoció el primer asesinato de un ex jefe de Estado en su historia.

La causa judicial de la muerte del ex presidente, cuya investigación se inició junto con la causa Berríos, se abrió en 2002 por iniciativa de su familia. Este miércoles el juez Alejandro Madrid condenó, por su calidad de ...