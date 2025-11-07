De ida y vuelta - Semanario Brecha
El caso Cardama llegará al parlamento mientras el gobierno refuerza su posición

De ida y vuelta

Mauricio Pérez
7 noviembre, 2025
- Tiempo de lectura: 7 min

El gobierno y el Partido Nacional profundizan sus diferencias por la eventual rescisión del contrato con Cardama para la construcción de dos buques OPV. El senador Javier García interpelará a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, con el foco en los impactos negativos de la rescisión para el país. En tanto, el Frente Amplio acumula información para defender la gestión del gobierno y adelanta que la interpelación será un buen momento para cuestionar al interpelante.

Los exministros de Defensa Javier García (izq.) y Armando Castaingdebat (der.), en el Directorio del Partido Nacional, el 27 de octubre. Focouy, Dante Fernández.

La interpelación a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, será tensa e intensa. La secretaria de Estado comparecerá ante la Cámara de Senadores para explicar las acciones adoptadas por el gobierno sobre la eventual rescisión del contrato con Cardama Shipyard (Francisco Cardama SA) para la construcción de dos buques OPV (Offshore Patrol Vessel). El interpelante será el senador nacionalista Javier García, exministro de Defensa, responsable político directo de la cuestionada adjudicación y uno de los principales críticos del anuncio del gobierno.
El evento –cuya fecha no está definida– pondrá sobre la mesa dos visiones antagónicas sobre el negocio con el astillero español: el gobierno apuntará a las irregularidades detectadas en el proceso de adjudicación, con foco en la «garantía truc...

Publicado en: Edición 2085 Uruguay
