De ida y vuelta

La interpelación a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, será tensa e intensa. La secretaria de Estado comparecerá ante la Cámara de Senadores para explicar las acciones adoptadas por el gobierno sobre la eventual rescisión del contrato con Cardama Shipyard (Francisco Cardama SA) para la construcción de dos buques OPV (Offshore Patrol Vessel). El interpelante será el senador nacionalista Javier García, exministro de Defensa, responsable político directo de la cuestionada adjudicación y uno de los principales críticos del anuncio del gobierno.
El evento –cuya fecha no está definida– pondrá sobre la mesa dos visiones antagónicas sobre el negocio con el astillero español: el gobierno apuntará a las irregularidades detectadas en el proceso de adjudicación, con foco en la «garantía truc...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate