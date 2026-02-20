Relato de un naufragio - Semanario Brecha
El panorama incierto que deja la rescisión con Cardama

Relato de un naufragio

Luciano Costabel Mauricio Pérez
20 febrero, 2026
- Tiempo de lectura: 11 min

Con más de 30 millones de dólares ya pagos, el gobierno rescindió el contrato con el astillero español para la construcción de las dos patrulleras oceánicas tras detectar irregularidades graves en las garantías del acuerdo. El Poder Ejecutivo impulsa ahora acciones judiciales para recuperar lo invertido y establecer responsabilidades civiles y penales, mientras abre un nuevo proceso de compra y se prepara para navegar en aguas turbulentas ante un eventual reclamo.

Armando Castaingdebat (izq.) y Javier García (cen.), durante el cambio de mando en el Ministerio de Defensa Nacional, en marzo de 2024. Focouy, Federico Gutiérrez.

La propuesta que en la administración anterior prometió un salto en la modernización de la flota naval nacional terminó encallada entre garantías falsas y reparos técnicos. El Poder Ejecutivo, finalmente, rescindió el contrato con el astillero español Francisco Cardama SA para la compra de dos buques offshore patrol vessel (OPV) para la Armada Nacional. En conferencia de prensa, el viernes 13, el presidente Yamandú Orsi anunció que la decisión era el resultado de la detección de irregularidades graves en las garantías de fiel cumplimiento presentadas por Cardama. La cancelación del acuerdo fue la conclusión del proceso iniciado el pasado 22 de octubre, cuando se informó que la garantía otorgada por EuroCommerce Ltd., que habilitó la firma del contrato entre el Estado uruguayo y el astiller...

