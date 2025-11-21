De la casa (con honor)

Esta semana supimos que el trabajo de nuestro compañero Luciano Costabel fue distinguido con el primer lugar del 42.º Premio Derechos Humanos de Periodismo, en la categoría periodismo online, por la nota «Hasta cerrar los ojos», publicada en el sitio web de Brecha el 20 de mayo de este año. Luciano trabajó durante mucho tiempo en un exhaustivo perfil de María Bellizzi, madre de Humberto Bellizzi, detenido desaparecido en Argentina en abril de 1977. En octubre, María cumplió 101 años y continúa buscando a su hijo «con una increíble muestra de voluntad, fortaleza y calidez», como se deja claro en el texto premiado. El reconocimiento es otorgado desde 1984 por el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos, con sede en Porto Alegre, junto con la Orden de Abogados del Brasil. La ceremonia será en diciembre.

Fueron semanas de galardones. A principios de este mes, nuestra compañera Cecilia Osorio ganó el premio del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) 2025 por su trabajo «El grito de las mujeres de la ruta 81», un extenso reportaje sobre la violencia sexual que enfrentan las mujeres indígenas en el Gran Chaco argentino –entre ellas, niñas y adolescentes wichís– ante la indiferencia del Estado, que concede impunidad a los perpetradores. La nota fue realizada con el apoyo de la International Women’s Media Foundation y Brecha la publicó en junio, junto con otros medios. Cecilia recibió el premio en Buenos Aires en nombre de mujeres wichís que compartieron con ella el testimonio de su lucha.

Como no hay dos sin tres, la ronda la completa –y de qué manera– nuestra compañera Alicia Torres, periodista, docente e investigadora de gran destaque y trayectoria, que desde hace tanto enriquece el staff del semanario. Este miércoles recibió una Medalla Delmira Agustini, otorgada por el Ministerio de Educación y Cultura por su aporte a la cultura del país. El premio fue creado en 2013 y tiene como objetivo distinguir honoríficamente a personas «que hayan contribuido, de modo excepcional, con la cultura y las artes en sus diversas modalidades». Merecido es poco. En esta edición puede leerse una crónica de María José Santacreu sobre la entrega de las medallas, que también recibieron otros asiduos e históricos de este semanario.

A Luciano, a Cecilia y a Alicia las felicitaciones orgullosas de sus compañeros y compañeras de la redacción de Brecha por su talento y su dedicación. Y el agradecimiento por representar –con honores– la mejor tradición del semanario.