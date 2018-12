De largo aliento

Uno de ellos es el encargado del operativo, quien ordenó que se interrumpieran las grabaciones durante el procedimiento en el que murió Carlos Núñez. En la justicia todavía no hay personas formalizadas.

“Ustedes recordarán cuando mataron en Santa Catalina a un muchacho que iba en moto. La información primaria fue que había estado en un asalto a un almacén, le tiró al policía que estaba adentro y el policía repelió la agresión. Yo me acuerdo de que estaba en un evento público, cuando terminó me preguntaron, y yo dije: ‘La información que me han dado es esta’, y repetí esa información.” El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, apeló a ese antecedente –el asesinato de Sergio Lemos a manos de un policía de la Guardia Republicana en 2013, encubierto por otros siete oficiales– para explicar ...