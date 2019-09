Del Consejo Directivo del CASMU y respuesta de BRECHA

>> Del Consejo Directivo del CASMU:

De nuestra consideración:

Motiva esta comunicación el solicitarle, en relación con el artículo titulado “Catedrático sumariado por irregularidades en el Centro de Hemoterapia del Casmu”, que fuera publicado en la edición del pasado viernes 20 de setiembre, que se dé cuenta a los lectores de vuestro semanario de las aclaraciones que se formulan a continuación.

Si bien es correcto que en el marco de los procedimientos regulares de control interno el Consejo Directivo de nuestra institución encomendó a la firma Feldman & Asociados hacer auditorías para mejorar la eficacia y la eficiencia de la gestión y que en el marco de dicha tarea se encontraron en el Centro de Hemoterapia algunas irregularidades que llevaron a disponer una investigación, que se encuentra en curso, no es correcto atribuir a estas posibles irregularidades la importancia o la trascendencia que podrían resultar de la publicación en cuestión, ni lo es que exista un sumario en trámite o que las autoridades puedan entender que existen responsabilidades penales.

Por otra parte, tampoco es correcto que el subjefe del servicio, a quien el Consejo Directivo ha encargado la jefatura de este, se encuentre sumariado ni que en todo caso las posibles irregularidades en cuestión pudieran haber afectado o llegar a afectar con alguna importancia las finanzas o la gestión del Casmu.

Sin otro particular, y solicitándole la publicación de estas aclaraciones, lo saludan a atentamente.

Por Casmu Iampp

Dr. Jorge Pomi

Secretario general

Dr. Gustavo Bogliaccini

Presidente

>> La respuesta de Brecha

Todas las informaciones brindadas a los lectores en la nota publicada la semana pasada están basadas en diferentes documentos obtenidos por el semanario. De allí surgen también las siguientes precisiones a la carta enviada esta semana a Brecha por las autoridades de la mutualista:

En cuanto a la afirmación de que “no es correcto decir que exista un sumario en trámite”, basta con remitirse a documentación del área de Recursos Humanos de la institución, a la que este semanario accedió. La ficha 9664, correspondiente a Ismael Jorge Rodríguez Grecco, jefe del departamento Medicina Transfusional desde mayo de 2015, señala que el funcionario está “afectado a sumario” desde el 30 de agosto hasta el 30 de noviembre de 2019. La ficha 60575, correspondiente a la coordinadora del servicio, Andrea Machín Méndez, indica que la funcionaria está “afectada a sumario” entre el 13 de agosto y el 11 de noviembre del mismo año. Ambos figuran en uso de licencia por sumario. Respecto al subjefe del servicio, Juan Insagaray, cabe reconocer que lo incluimos erróneamente como sumariado cuando, en realidad, se encuentra bajo investigación administrativa.

En tanto, las actas de las reuniones del Consejo Directivo señalan que por la resolución número 265, del 27 de agosto pasado, se resolvió el sumario y la “ampliación de investigación” sobre la gestión del departamento de Medicina Transfusional y la instalación de una comisión a tales efectos. En la sesión del 3 de setiembre, por otra parte, se consignan las discrepancias entre los directivos por la integración de este órgano. Por resolución número 267, ese día se designó a Daniel Gestido como segundo contador, además de al autor de la auditoría, Diego Feldman. Ante esta designación, propuesta por Bogliaccini, el vicepresidente Raúl Rodríguez objetó: “No sabemos cuál es la necesidad de este nombramiento ni qué busca la mayoría. (…) No nos queda clara cuál es la relación de Rodríguez Grecco con Gestido en Casa de Galicia, por lo cual no apoyamos dicho nombramiento, que da la impresión de que oscurece lo que está claramente fundamentado en la auditoría de Feldman”. Luego insistió: “Los hechos están documentados y a la vista de todos en la auditoría de Feldman. (…) El contador Feldman fue nombrado por la mayoría y debería contar con su respaldo; él fue quien encontró las irregularidades por las que se decidió el sumario, la ampliación de la investigación y la asesoría penal con el doctor Barrera”. Queda claro que, si las autoridades no entendieran que pueden existir responsabilidades penales, habrían prescindido de la asesoría del abogado penalista.

Bogliaccini y Pomi señalan en su carta que “no es correcto que las irregularidades pudieran haber afectado o llegar a afectar con alguna importancia las finanzas o la gestión de la institución”. Sin embargo, son incontables las referencias de la auditoría a tal posibilidad (páginas 4, 12, 16, 31, 37 y 50, entre otras) tal como refiere el artículo periodístico que ambos directivos cuestionan: envíos de hemocomponentes a terceros sin facturar los costos de producción, salida de hemoderivados por motivos ilógicos o ficticios, descartes injustificados, una licitación del Fondo Nacional de Recursos perdida en favor de Casa de Galicia, fallas en los equipos por falta de mantenimiento que obligaron a usar el doble de reactivos, entre otras irregularidades, comprometen cientos de miles de dólares, según las fuentes consultadas por este semanario y los datos que se desprenden de la investigación de Feldman. Por otra parte, las autoridades ya observaban con preocupación la situación del departamento de Hemoterapia desde mucho antes de la auditoría. A modo de ejemplo, Brecha accedió a un informe técnico económico de abril de 2018, que los directores Raúl Rodríguez y Juan José Areosa plantearon en una de las sesiones de la directiva; allí consignan: “1) Aumento del 27 por ciento en estudios especializados; 2) aumento del 31 por ciento en estudios de rutina; 3) aumentos del 61 por ciento en procedimientos; 4) aumento en 107 por ciento en hemocomponentes transfundidos; 5) aumento del 48 por ciento en hemoderivados transfundidos; 6) no se indica cuáles son los hemocomponentes y hemoderivados utilizados en pacientes; 7) se descartan 1.200 unidades por vencimiento sin especificar a cuáles de ellas se refiere; 8) no se indica si los insumos transfundidos producidos son suficientes en vista del descarte de 1.200 unidades”. En vista de esta documentación y otra que no fue consignada debido a su complejidad, más allá de las ecuaciones y cálculos que deberá determinar la mutualista, es evidente la veracidad de la información por la cual se sostiene que la gestión del servicio de Hemoterapia tuvo un fuerte impacto financiero en la institución.

Mónica Robaina