Dentro de la posada

El excandidato presidencial blanco Álvaro Delgado renunció a su banca en la Cámara de Senadores para cumplir con una gestión full time como nuevo presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional (PN). Con tono pausado, algo entrecortado, visiblemente incómodo, afirmó que su objetivo era dedicarse «no solo el 100 por ciento, sino el 150 por ciento al PN» para avanzar en los desafíos que enfrenta hoy día el histórico partido.

Rodeado de los integrantes del directorio, Delgado aseguró que la renuncia era parte de un proceso de varios días de «reflexión», conversación e intercambio con amigos y allegados, en los que concluyó que esto era lo mejor para el partido. Pero, en los hechos, representa su primera derrota como presidente del PN, en un escenario de tensiones internas sobre el rol que tendrán los blancos durante el gobierno de Yamandú Orsi.

La disputa por la silla central del directorio estuvo signada por las diferencias respecto de la forma en que los blancos ejercerán la oposición. O al menos así la presentaron algunos de los principales actores partidarios. La dicotomía instalada fue entre una línea más dialoguista y de negociación con el gobierno –supuestamente encarnada en Delgado–, y otra más confrontativa y de oposición dura, liderada –en el imaginario blanco– por el senador Javier García (Alianza País). Sin embargo, los primeros meses de gobierno muestran a los blancos en un modo de confrontación permanente con el gobierno, con el argumento de que así lo quiere el cerno militante nacionalista.

Entre los blancos, Delgado incluido, prevalece un discurso que habla de un gobierno sin rumbo, sin ideas, a la deriva, y que fija su mirada en el año 2029, cuando intentarán recuperar el gobierno y volver al poder. Para eso, comienzan a promover la idea de un acuerdo electoral que consagre la Coalición Republicana –idea acompañada por distintos referentes colorados y el Partido Independiente–, que aumente la chance electoral de su candidato natural, el expresidente Luis Lacalle Pou.

VOTO A VOTO

Delgado fue electo presidente del PN por escaso margen. El excandidato presidencial obtuvo 202 votos, 18 más que el senador García. Más atrás quedaron el senador Luis Alberto Heber (Herrerismo) y el intendente de Florida y exembajador Carlos Enciso, quien se postuló con lista propia. El anuncio del resultado abrió paso a una catarata de chiflidos y abucheos de parte de la militancia, una señal clara de las disputas que subyacen en la interna, que tiene su origen en la última elección. Muchos dirigentes y militantes perciben a Delgado como la cara de la derrota, el principal responsable de lo que pasó en 2024.

En su primer discurso, el excandidato apeló a la unidad: «Tenemos el desafío más lindo, más grande: ser oposición, defender nuestros logros firmes, [y] ser oposición a este gobierno sin rumbo, sin ideas y sin liderazgo». Y fijó la mira en el futuro, en la posibilidad de volver a ser gobierno: «Faltan solo 1.707 días». La paz interna, empero, duró poco. En una entrevista televisiva, Delgado afirmó que no tenía pensado renunciar al Senado y que su equipo de asesores buscaba alternativas para poder desempeñar los dos cargos al mismo tiempo. La idea era pedir licencia los días de sesiones y comisiones para que ingresara su suplente; con esto, sería senador, cobraría como senador, pero no ejercería como senador.

Esta posibilidad no cayó bien entre sus correligionarios. Alianza País, sector mayoritario del PN, se opuso vehementemente, con el argumento de que el presidente debía tener una dedicación full time al PN. Los senadores Javier García, Sebastián da Silva, Sergio Botana y Carlos Camy encabezaron la embestida, con críticas que subían de tono cada día. Pero el excandidato también recibió «fuego amigo»: el senador Martín Lema, uno de los referentes de Aire Fresco, le pidió que renunciara a su banca. «Sería lo más conveniente para destrabar cualquier tipo de malentendidos», dijo en rueda de prensa.

Uno de los argumentos fue que el de presidente del directorio es un cargo rentado (el sueldo está equiparado al de un senador) y que esa dedicación exclusiva fue aprobada en la anterior gestión. Además, había un antecedente: en mayo de 2020, Pablo Iturralde renunció a su cargo como director de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales del Ministerio de Educación y Cultura para asumir como presidente; solo estuvo dos meses en la gestión ministerial. Otro argumento de peso eran las palabras de Lacalle Pou, quien había pedido una dedicación completa y absoluta del presidente al partido para encarar los desafíos que vendrán.

Así las cosas, Delgado quedó sin margen de maniobra y optó por renunciar. «Mi idea antes de la convención era otra, pero lo sopesé, lo hablé, y estoy convencido de esta decisión», afirmó. «El PN necesita modernizarse, hacerse más vigoroso, tener actividad en todo el país y encarar el vínculo con las demás colectividades», tarea que incluye crear un espacio «de coordinación con los partidos de la Coalición Republicana». Por eso, dejará la banca «para la cual me eligió la gente» para poner «proa a la gestión», porque «la actividad partidaria es fundamental para los tiempos que se vienen». «La gente va a estar mirando al PN. Ante este gobierno sin ideas, sin rumbo, carente de iniciativas, en cada instancia en que se note la falta de conducción, la gente mirará al PN como opción, más que como alternativa [de gobierno], siendo oposición, cuestionando aquellas cosas que creamos que están mal, presentando alternativas», agregó.

Horas más tarde, el senador Botana le restó épica a la decisión de su correligionario: «Esto era lo que tenía que hacer, el PN tiene demasiada complejidad y demanda hacia quien lo conduzca […] la dedicación total, absoluta, de cuerpo y alma, no estar pensando en otra cosa. Y si uno se dedica a una cosa, cobra por esa cosa, no puede cobrar por otra cosa» (La Diaria Radio, 22-VII-25). En sus redes sociales, García afirmó que esta decisión fortalece la unidad partidaria y pone foco en lo que importa: «Ejercer una oposición firme y clara, y construir la alternativa republicana».

EN LAS CUCHILLAS

La imagen del «palo en la rueda» fue utilizada sistemáticamente por el anterior gobierno para definir la actitud del Frente Amplio (FA) como oposición. Se decía que la coalición de izquierdas tenía como único objetivo oponerse a todas las propuestas del gobierno multicolor. Ahora, las huestes nacionalistas parecen estar devolviendo el favor. En estos primeros cinco meses de gestión, el PN criticó y se opuso a diversas iniciativas del gobierno.

Los blancos no votaron el incremento del tope de deuda y el aumento de gastos previsto en la rendición de cuentas (aprobada con votos de Cabildo Abierto), se bajaron de la convocatoria al Diálogo Social sobre Protección y Seguridad Social y anunciaron que no votarán la venia de la exvicecanciller Carolina Ache como embajadora en Portugal. Lideraron las críticas por la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización, fustigan sistemáticamente la gestión de la cancillería (sobre todo el alineamiento geopolítico con Brasil) y no apoyaron la elección de Mariana Mota como directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, pese a que algunos legisladores habían adelantado de manera informal que la votarían. Más recientemente atacaron la reestructura gerencial en ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado) y la decisión del gobierno de descartar el proyecto Neptuno, uno de los emblemas de la gestión de Lacalle Pou. También hay anuncios de una oposición furibunda a la gestión departamental de Mario Bergara en Montevideo.

Esa línea de confrontación es la que prima, sobre todo, en Alianza País, con García y Da Silva, referentes del Espacio 40, como puntas de lanza. «No entendí mucho la sanata de la oposición responsable. Nosotros no somos la oposición responsable, somos la alternativa del gobierno del FA, y desde ya hay que construir el gobierno que viene.» El PN «tiene que plantarse firme ante el gobierno, lo que no quiere decir enfrentamiento, sino decir que tenemos un modelo diferente», dijo García antes de la elección partidaria (Desayunos informales, Canal 12, 5-VI-25).

De a poco esa postura comenzó a permear, con distinta intensidad, en todas las líneas partidarias. Con algunas excepciones, como la del intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, quien –por ejemplo– participó en el lanzamiento del diálogo por la seguridad social porque «siempre voy a donde me invitan» y «el país necesita dialogar». Su presencia en la ceremonia fue agradecida y valorada por el presidente Orsi (Búsqueda, 24-VII-25).

En este marco, el discurso confrontativo parece alinearse con la campaña para recuperar el poder en 2029. Entre los blancos no hay dudas: Lacalle Pou será candidato y tiene buenas posibilidades de ganar la elección. Entre los dirigentes existe consenso en que su gestión fue exitosa y la derrota debe explicarse por otros factores. Incluso, un documento de autocrítica interno pone el foco en las malas decisiones de la campaña. Allí se habla de postura oscilante del candidato entre las críticas al FA y su presentación como un hombre de diálogo, de una campaña publicitaria «fría, sin esperanzas ni sueños» y del error de impulsar la candidatura de Valeria Ripoll como vicepresidenta de la república (Subrayado, 20-VI-25).