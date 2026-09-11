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Los centros 24 horas del INAU ante las redes de explotación sexual

(Des)protección

Cecilia Osorio
11 septiembre, 2026
- Tiempo de lectura: 6 min

Casos de explotación sexual que involucran a adolescentes de centros 24 horas volvieron a poner bajo la lupa al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y a exponer las dificultades que tiene el organismo para prevenir este tipo de situaciones, a pesar de haber incorporado indicadores de riesgo, de organizar la búsqueda de las adolescentes cuando abandonan sin permiso los centros y de garantizar una atención especializada cuando sus derechos son vulnerados.

Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay. Mauricio Zina.

Desde hace algún tiempo los educadores de un centro de 24 horas del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) que funciona en Montevideo alertan sobre la presencia cada vez más frecuente de hombres que merodean la puerta para captar adolescentes con fines de explotación sexual o para incorporarlas a redes de explotación y trata. «Y cada vez les importa menos que los veamos. Incluso les llegamos a hablar porque se acercan hasta la entrada», dice a Brecha una educadora que prefirió no dar su nombre. El mecanismo de captación es viejo: aprovecharse de adolescentes, en su mayoría con historias previas de abuso y explotación, que, en este caso, están bajo el amparo del INAU. «En el hogar las vemos muchas veces hablando y acordando por redes sociales, intentamos pararlas, pero no ...

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Publicado en: Edición 2129 Uruguay
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