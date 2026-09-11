 Un modus operandi - Semanario Brecha
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Las autoridades siguen identificando casos de explotación sexual en torno a centros del INAU

Un modus operandi

Camila Ghemi
11 septiembre, 2026
- Tiempo de lectura: 6 min

Al igual que lo sucedido con la Operación Océano, un primer caso fue develando otros. Al contrario de aquella investigación, sin embargo, las múltiples situaciones de explotación sexual que tienen como víctimas a niñas y adolescentes institucionalizadas en hogares del INAU no han suscitado una investigación masiva, a pesar de su probada sistematicidad y del modus operandi utilizado por los abusadores. Las contactan por redes sociales, les ofrecen dinero y regalos, las amenazan y las pasan a buscar por los centros. Las víctimas tienen entre 13 y 17 años.

Mauricio Zina.

La semana pasada, dos noticias relacionadas con explotación y abuso sexual de menores de edad pusieron al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) otra vez en el centro de la atención pública. Una mirada más allá de los titulares permite ver que los casos no son una excepción. A la vez, aunque no es posible establecer a priori una relación directa entre ellos, cuando se los analizan por separado se encuentran patrones comunes. Algo similar había ocurrido con la Operación Océano, en la que se constató que un grupo de hombres se puso de acuerdo para abusar y explotar sexualmente a niñas y adolescentes (véase «Se dice abusador», Brecha, 2-V-25). Pero a diferencia de aquella, en estos casos –que actualmente se investigan por separado– todas las víctimas son menores de edad que se en...

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Publicado en: Edición 2129 Uruguay
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