Detrás de la máscara

El caudillo que lidera una tribu amazónica, virtuosa en el arte de la guerra, lleva una máscara de madera en el rostro. Se justifica ante sus fieles diciendo que fue degollado por un demonio que llevó su cabeza al infierno para luego devolvérsela. Desde entonces, la máscara protege a los acólitos de cierto resplandor intenso que desprendería su rostro. Pero, cuando la tribu se cansa de tanta promesa incumplida y, finalmente, lo desenmascara, descubre apenas el rostro de un leproso: tal luz no existía. «Qué historia de mierda», desprecia el personaje de Pía (Laila Selci). Martín (Felipe Villanueva), que es el narrador de la fábula, busca impresionar a sus excompañeros de primaria. Tras muchos veranos sin verse, el grupo se reúne en una pequeña fiesta organizada por Pía. Es ella quien detect...
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