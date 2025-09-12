A medio camino - Semanario Brecha
Cine. Estreno uruguayo: Quemadura china

A medio camino

Juan Recuero
12 septiembre, 2025
- Tiempo de lectura: 3 min

En 2006, Quemadura china1 fue una obra de teatro escrita por Verónica Perrotta sobre dos hermanos siameses: Dani y Annie fueron separados entonces gracias a una operación, y ahora, casi 20 años después, aquella historia regresa. Lo hace en forma de película, una en la que Perrotta comparece en pantalla, pero en la que también se ocupa de la puesta en escena. Las primeras imágenes del filme presuponen una adaptación lineal del libreto original, pero la directora rápidamente revela otras intenciones.
Willie (César Troncoso) llega en auto al abandonado Club Neptuno; entra y con una sonrisa en el rostro abraza a sus hermanos Annie (Verónica Perrotta) y Dani (Néstor Guzzini). En el momento de este abrazo, la voz en off de Perrotta: ya fuera de su personaje, aclara la condición de la película co...

Publicado en: Cultura Edición 2077
