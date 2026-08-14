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El gobierno logró acuerdo para aprobar la rendición de cuentas

Diga 50

Mauricio Pérez
14 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

La decisión de Cabildo Abierto de votar a favor del proyecto del Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados llevó tranquilidad al oficialismo, que se aseguró los votos para una iniciativa clave.

Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva, el 11 de agosto. Presidencia.

«Se va a apoyar la rendición de cuentas», anunció el exsenador Guido Manini Ríos, en conferencia de prensa, secundado por los legisladores cabildantes Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita. Ambos serán los encargados de levantar la mano para votar a favor el próximo lunes 17, cuando el proyecto se discuta en la Cámara de Representantes. El anuncio del líder de Cabildo Abierto (CA) puso fin a las especulaciones que se cernían sobre la iniciativa y el oficialismo tendrá los votos que necesita para sacar el proyecto adelante. La noticia provocó reacciones inmediatas. «Es una buena noticia. Hasta último momento tuvimos dudas, pero nunca dejamos de negociar con Cabildo Abierto y finalmente cuadró», afirmó el diputado frenteamplista Alejandro Zavala. «Esto se preveía desde el principio; no hay...

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Publicado en: Edicion 2125 Uruguay
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