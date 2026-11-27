Marzo de 2023. La denuncia por explotación sexual contra el senador Gustavo Penadés sacude al sistema político. Sobre todo, al Partido Nacional. En conferencia de prensa, el legislador se defiende: «No voy a permitir que […] alguien me pueda acusar de pedófilo», y se pone a disposición de la Justicia. En primera fila, la cúpula del herrerismo se abroquela en una férrea defensa. Pero la bomba ya detonó. Penadés, una de las figuras históricas del herrerismo, es acusado por una militante nacionalista. Se llama Romina Celeste Papasso. Papasso, una joven mujer trans, asegura en un tuit que tuvo un encuentro con el exlegislador –aún sin identificarlo– cuando era menor de edad. «Tenía solo 13 años cuando me levantaba del Parque Batlle y me llevaba al motel, le gustan los niños», dice sobre una se...
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