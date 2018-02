Doctores del alma

—Venís de montar e interpretar Zorba, el griego, de Lorca Massine en el Bilbao Arena, con más de doscientas personas en escena. “Una obra como un concierto de Bruce Springsteen”, dijiste en una entrevista.

—Fue una apuesta mía, personal. Pertenezco a un país donde la cultura y la danza están muy marginadas, esa es la verdad.

—¿Te referís al País Vasco o a España?

—Me refiero a todo el Estado español. Yo en mi casa no me puedo quejar porque a mí me quieren mucho, pero realmente el ballet clásico es algo muy marginal dentro del mundo de las artes. Yo siempre digo que no llegamos ni a ser la Cenicienta.

—Pero esa es la tierra de grandes figuras como Ana Laguna, Víctor Ullate, Nacho Duato, Tamara Rojo…

—Es muy increíble, somos un país con un talento artístico impresionante, pero...