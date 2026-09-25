Dos agendas

En general, el discurso del presidente Yamandú Orsi en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fue más o menos lo que se espera para un mandatario uruguayo en este ámbito: recordó que en el planeta hay 8.000 millones de habitantes, que el mundo está cada vez más interconectado y que Uruguay mantiene su compromiso con las misiones de paz de la ONU.

Como punto alto, se destaca la mención al bloqueo a Cuba, que ya había sido anunciado por referentes del Frente Amplio. Si bien históricamente esto sería parte del mantra, en la actualidad, con los posicionamientos internacionales que vienen adoptando Uruguay y la mayor parte de Latinoamérica, se vuelve digno de mención, no solo por la dramática situación en la isla, sino porque expresa cierta voluntad de postura común con México y Brasil.

También llamó la atención un correcto saludo inicial a los 250 años de vida republicana independiente de Estados Unidos, seguido por una identificación de Uruguay como heredero de aquel hito; algo que, sin embargo, trae alguna reminiscencia a la solidaridad hemisférica postulada por la doctrina Monroe, que en el contexto de 2026 resulta un poco inquietante.

Sin embargo, como frecuentemente sucede en estos eventos, lo más importante de la misión de Orsi en Nueva York no fue su intervención en la Asamblea, sino sus movimientos fuera de ella. El presidente declinó, por falta de lugar en la agenda, una invitación del alcalde de Nueva York, el socialista Zohran Mamdani, pero encontró tiempo para participar de una reunión del Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, un espacio regional recientemente lanzado por el presidente chileno, José Antonio Kast, para llevar adelante coordinaciones contra el narcotráfico. La adhesión del gobierno a esta iniciativa –que, entre otros puntos muy cuestionados, plantea vincular la lucha contra el crimen organizado a controles migratorios y el blindaje de las fronteras– no parece haber provocado mayor inquietud en el país.

Orsi también encontró tiempo en su agenda para una reunión con Dryden Brown, CEO de la comunidad tecnológica Praxis, un grupo de militantes libertarios de extrema derecha que busca crear una nación digital y propone una millonaria inversión en Colonia.

Tal vez echar un vistazo a la agenda del presidente ayude a entender uno de los pasajes más crípticos del discurso, en el cual, tras mencionar la importancia de las convicciones, dijo que «muchas veces los buenos se convierten rápidamente en malos, o los que ayer condenamos duramente, mágicamente, se transforman en referentes de nuestra alianza para el bien». El que avisa no traiciona.