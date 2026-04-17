Camino a la impunidad - Semanario Brecha
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El Chile de Kast

Camino a la impunidad

Cristian González Farfán desde Valparaíso 
17 abril, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

Con apenas un mes en La Moneda, el gobierno de José Kast ya muestra severos retrocesos en materia de derechos humanos, al comenzar un proceso de desmantelamiento de organismos especializados y deslizar la posibilidad de indultos a condenados por delitos de lesa humanidad.

Familiares de desaparecidos y estudiantes protestan contra el despido de personal del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, en Santiago de Chile, el miércoles 8 de abril. AFP, Anadolu, Lucas Aguayo Araos.

«Es un honor que me haya echado un abogado de Pinochet, eso significa que estábamos haciendo muy bien el trabajo», ironizó la abogada Paulina Zamorano en una entrevista concedida a la revista The Clinic respecto a su reciente desvinculación como jefa del Programa de Derechos Humanos. Esa dependencia es el órgano ejecutor del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia (PNB), política pública creada en 2023 por el gobierno de Gabriel Boric y cuyo objetivo es esclarecer las desapariciones y asesinatos bajo la dictadura. Las palabras de Zamorano fueron dirigidas a Fernando Rabat, ministro de Justicia y Derechos Humanos del gobierno del ultraderechista Kast y abogado defensor de Augusto Pinochet en el sonado caso Riggs, cuya investigación reveló que el dictador mantenía cuentas secretas en ...

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Publicado en: Edición 2108 Mundo
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