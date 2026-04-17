Camino a la impunidad

«Es un honor que me haya echado un abogado de Pinochet, eso significa que estábamos haciendo muy bien el trabajo», ironizó la abogada Paulina Zamorano en una entrevista concedida a la revista The Clinic respecto a su reciente desvinculación como jefa del Programa de Derechos Humanos. Esa dependencia es el órgano ejecutor del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia (PNB), política pública creada en 2023 por el gobierno de Gabriel Boric y cuyo objetivo es esclarecer las desapariciones y asesinatos bajo la dictadura. Las palabras de Zamorano fueron dirigidas a Fernando Rabat, ministro de Justicia y Derechos Humanos del gobierno del ultraderechista Kast y abogado defensor de Augusto Pinochet en el sonado caso Riggs, cuya investigación reveló que el dictador mantenía cuentas secretas en ...
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