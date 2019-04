Dos estilos

El que se tuesta en la ilustración abajo de estas líneas

es el doctor Bernardo Etchepare. El dibujo fue la venganza simbólica de uno de

sus pacientes, H F, uruguayo, soltero y pintor. “Como me juzga malo y

perverso, no me llama sino cirujano”, consignó el propio retratado –que

efectivamente ostentaba esa especialidad– en un artículo dedicado al caso.

Aunque no le tocó la suerte de

Pedro Visca, que estudió con Jean-Martin Charcot (el profesor de Sigmund

Freud), Etchepare también se formó en Francia. Sin embargo, Duffau documenta

cómo en aquella etapa fundacional los psiquiatras uruguayos, y en particular

Etchepare, mostraron reflejos críticos ante las teorías acuñadas en las

metrópolis. Cuando, a comienzos del siglo XX, ganaba adeptos la idea de que la

enfermedad mental era el fruto de ...