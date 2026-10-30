Dos veces con la misma piedra

«El forestal en Uruguay es un sector consolidado, pujante y que genera mucho empleo, que ha tenido desde el inicio detractores, pero que tiene muchas bondades y por eso es bueno aprovechar instancias como la de Uruforest 2026 para exhibirlas.» La frase no fue pronunciada por un vocero del rubro forestal ni por algún jerarca de alguno de los ministerios más asociados a la producción, sino por el viceministro de Ambiente, Oscar Caputi. Esa afirmación constituyó el primer párrafo de una nota, no firmada, publicada el 26 de octubre por El Observador. Formó parte de una serie dedicada a las virtudes de la industria forestal, enmarcada dentro del evento clave de la promoción y el lobby de este sector productivo, desarrollado en Juan Lacaze. El artículo es básicamente una entrevista a Caputi, ilu...