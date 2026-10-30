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Los vínculos del viceministro de Ambiente con el sector forestal

Dos veces con la misma piedra

Rosario Touriño
30 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

Oscar Caputi, el número dos de Ambiente, se deshizo en elogios sobre la cadena forestal al ser entrevistado en plena Uruforest 2026, la feria empresarial en la que el sector se autocelebra. La incursión es relevante ya que el subsecretario es accionista de Ontemar SA, una de las principales socias, junto con UPM, de la terminal multipropósito de Nueva Palmira y eslabón logístico para la exportación de celulosa. Al asumir, el ingeniero se excusó de actuar en asuntos vinculados a esa empresa; sin embargo, hoy es el principal representante del Ministerio de Ambiente en los eventos forestales.

Oscar Caputi, subsecretario de Ambiente. Mauricio Zina.

«El forestal en Uruguay es un sector consolidado, pujante y que genera mucho empleo, que ha tenido desde el inicio detractores, pero que tiene muchas bondades y por eso es bueno aprovechar instancias como la de Uruforest 2026 para exhibirlas.» La frase no fue pronunciada por un vocero del rubro forestal ni por algún jerarca de alguno de los ministerios más asociados a la producción, sino por el viceministro de Ambiente, Oscar Caputi. Esa afirmación constituyó el primer párrafo de una nota, no firmada, publicada el 26 de octubre por El Observador. Formó parte de una serie dedicada a las virtudes de la industria forestal, enmarcada dentro del evento clave de la promoción y el lobby de este sector productivo, desarrollado en Juan Lacaze. El artículo es básicamente una entrevista a Caputi, ilu...

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Publicado en: Edición 2136 Uruguay
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