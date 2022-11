Ejercicios de rabdomancia

Publicó su primer libro, No más cierto que el sueño, con más de 40 años. Nacida en Rocha, residió durante más de una década en Flores, junto a su marido, el narrador Mario Arregui. Según sus propias palabras, mantuvo con la generación del 45 un vínculo «de afecto». Profesora de Literatura en enseñanza secundaria, en 1976 fue destituida y encarcelada en el Penal de Punta de Rieles. Tras ser liberada, en 1979, se ganó la vida como artesana. Con el retorno de la democracia fue restituida a su cargo docente. En la contratapa de uno de sus libros dice: «Uruguaya, rochense. Una ficha biográfica me atribuye nacimiento en 1927. ¡No puede ser! Veinte años de ejercicio vocacional del profesorado de Literatura, o sea, mientras fue posible. Cuando no, practiqué –sin virtuosismo y con mérito– varias a...