El confesionario militar

La confesión de José Gavazzo ante el Tribunal de Honor del Ejército le da un nuevo giro judicial al asesinato de Roberto Gomensoro Josman. Por este caso, uno de los más emblemáticos de la predictadura, el represor resultó procesado en 2010 y absuelto tres años después. Que el expediente se reabra está en manos del Poder Judicial. La publicación de las actas en la prensa también arrojó elementos que podrían esclarecer el destino de Eduardo Pérez Silveira, el “Gordo Marcos”, todavía desaparecido. Una seguidilla de chicanas legales de los militares imputados, incluido el propio Gavazzo, tiene paralizada la causa desde hace casi una década.

“Le reitero,

nunca lo vi, no lo conozco, no tuve nada que

ver con él, no lo interrogué, no lo hice interrogar, no lo maté, no sé

absolutamente na...