El desasosiego de las palabras

El texto que abre Cuentos impensados se titula «Paja brava». En cuanto lo vi recordé los poemas gauchescos que, en 1916, reunió José Alonso y Trelles bajo ese título. La inesperada coincidencia me sumergió en el mundo de Maslíah antes de comenzar la lectura. Trascartón, el enunciado «cuento de terror», que afecta la cualidad de subtítulo, reafirmó mi convicción de que su obra, en apariencia excéntrica a la tradición literaria, es incompatible con los versos del cantor del Tala. Cuando en la trama de «Paja brava» irrumpe el libro del Viejo Pancho, el protagonista –un individuo que no sabe si perdió la memoria o ya no tiene qué recordar– piensa que algunas de esas rimas se vinculan con su situación.

Frecuentado por Maslíah con la naturalidad pasmosa a la que nos tiene acostumbrados, el i...