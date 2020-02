El diablo es un santo cristiano

Los vestigios de la colonización permanecen en la forma de practicar los cultos afro en la actualidad. Ocultos e invisibilizados, los ritos umbandistas, quimbandistas y batuqueros que se practican en Uruguay soportan el dedo acusador de una sociedad que –en su ignorancia– les teme. Sin embargo estas religiones captaron la fe de poblaciones históricamente vulneradas y concedieron a sus guías la autoridad de “mãe” o “pae”, sin restricción de género.

Cuando

llegué al primer templo de umbanda creí que me había

equivocado de dirección. Me encontré con una casa blanca sin cartel, con techo

plano y patio al frente. En nada se diferenciaba de las demás casas del barrio

Conciliación. En cambio, en las inmediaciones me encontré con dos iglesias

neopentecostales con puertas abiertas y carteles en...