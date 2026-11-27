Las élites occidentales viven con ansiedad y miedo los abruptos cambios en el orden global, sostiene esta hispana residente en Alemania. Su reacción consiste en replegarse hacia fortalezas seguras, convertir los Estados nación en herramientas para la defensa de sus intereses y prepararse para una guerra múltiple que ya estaría en curso: del Norte contra el Sur global, de las clases más ricas contra los sectores populares, de los blancos anglosajones contra negros, aceitunados, amarillos… El objetivo consiste, según la investigadora, en «librar una guerra híbrida multidominio contra los llamados competidores estratégicos y sus aliados». Se trata de la adaptación de las élites al doble desafío de la transición hacia un multilateralismo en el que China tiene la capacidad de diseñar un mundo n...
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