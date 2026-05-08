El esqueleto profundo de la patria - Semanario Brecha
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Con Lucrecia Martel, a propósito de Nuestra tierra

El esqueleto profundo de la patria

María José Santacreu
8 mayo, 2026
- Tiempo de lectura: 18 min

Argentina es un país lleno de gente talentosa. Algunas personas lo ponen al servicio del poder y terminan en Miami sonriéndole mansamente a Donald Trump. Otras, por el contrario, deciden usarlo para investigar y registrar el juicio por el asesinato de un miembro de una comunidad indígena de Tucumán y terminan generando una enorme conversación global en torno a la desigualdad, el racismo, los mecanismos del poder y las trampas de la Justicia.

Ministerio de Cultura de la Nación, Margarita Solé.

—En una entrevista anterior habíamos hablado sobre la representación del indígena en Zama, que nunca aparece sumiso y siempre está burlándose y conspirando contra el blanco. Entonces me dijiste que para hablar con los comuneros habías buscado un sitio de igualdad y que lo que se te había ocurrido era pedirles que te contaran un sueño, porque todos soñamos cosas parecidas. —Claro, porque no hay límite de presupuesto en el sueño. —Y en el caso de Nuestra tierra, ¿cómo fue que abordaste a la comunidad Chuschagasta? —Hicimos dos cosas. Una, más obvia pero muy efectiva, fue que antes de empezar el rodaje hicimos un taller de cine con los chicos de la comunidad. Fue muy intenso y con muy alto nivel, no era una cosa condescendiente; fue el mismo taller que hice en Barcelona o en Estados Unidos. D...

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Publicado en: Cultura Edición 2111
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