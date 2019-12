El Fito de siempre

El

viernes pasado en el Antel Arena el músico argentino brindó un recital de

primer nivel, rodeado de una banda ajustadísima y potente, y de un público que

concurrió al show con inmensas ganas de celebrar.

Dejé de

prestarle atención a la música de Fito Páez a

principios de los años dos mil. Rey sol y Naturaleza sangre

fueron los últimos discos que escuché del rosarino, pero ya casi que por

inercia, sin interesarme demasiado en lo que oía. Si bien estos trabajos

incluían temas que me gustaban (“Acerca del niño proletario”, “Noche en downtown”,

“139 lexatins”), me sentía lejos de su propuesta y de ciertos tics estéticos y

performativos con los que ya no podía conectar. Desde entonces escuché algún

corte de difusión, que tiraba a lo sinfónico, y nada más; fue como si lo

hubiera borrado de...