Y fue un fuerte vendaval

Popular music of their youth […] is centrally important to people. And they love the person who gave this to them, and the whole thing is a mystery to them. No one is loved like musicians. […] When I listen to Motown music, it makes me

happier. Does it mean that it is the best music ever made? You know, I don’t think so. But it makes me happy. And that’s a very important thing to do for human beings. Music makes people happier, and it doesn’t harm them. Most things that make you feel better are harmful. It’s very unusual. It’s like a drug that doesn’t kill you.1

Fran Lebowitz

ntre la reconstrucción de época, la compilación musical urdida en la banda sonora y el reconocimiento de lugares fundamentales para la historia de la cultura popular argentina reciente –el Parakultural,2 ciertos programas de televisión o, incluso, espacios sociales casi desaparecidos, como los grandes estudios de grabación o las disquerías de barrio–, El amor después del amor, la serie de Netflix que cuenta la historia de Fito Páez, funciona como una flecha directamente dirigida al estímulo emocional y nostálgico de varias generaciones a los dos lados del Plata. Generaciones para las que, muchas veces, la sensación de pertenencia nacional estaba rota y el rock argentino supuso un mojón identitario muy importante, una especie de mito original que se ha transmitido de padres a hijos, que continúa ocupando una posición privilegiada en la historia de la sensibilidad de fines del siglo XX y que ha dejado una huella profunda en la continuación de ciertas prácticas vinculadas al consumo musical (esto es fácilmente comprobable al asistir, por ejemplo, a un recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, que incluso sin la presencia del Indio Solari continúan convocando una masa de personas muy jóvenes dispuestas a recrear ese rito sagrado, aun cuando nunca hayan vivido las experiencias originales).

Pero la evocación amorosa de esos personajes, de esos momentos fundacionales, no solamente guarda relación con lo cultural en términos clásicos, es decir, con los fenómenos considerados del arte. También parece apelar a ese momento de explosión posdictadura en el que había espacio para que lo político y lo artístico se entremezclaran y llegaran a las masas de un modo integral, en un proceso análogo a lo que pasaba en Uruguay con el Canto Popular, aunque bajo premisas estéticas muy otras. Y lo cierto es que ese espíritu libertario, en Argentina, también incluía el inicio de la reivindicación de la libertad sexual, con figuras andróginas sobre los escenarios –la serie lo sintetiza muy bien en la escena en que Fabiana Cantilo le pinta los labios a Fito antes de salir al Luna Park, para el recital de presentación de Giros–, o la particular manera en la que, después de tanto encierro y soledad, volvían a ser posibles los rituales cotidianos vinculados con la celebración de la amistad, la construcción colectiva y el habitar de una ciudad viva, festiva y en la que lo imposible podía pasar en cualquier esquina, tan asociados a la idiosincracia nacional y popular del peronismo: llamemos a todos los hombres que el banquete está listo.

Así es que, en un momento en el que la globalización a ultranza y la atomización de los públicos culturales en el mercado parecen comerse cualquier aspiración de llegada intergeneracional, familiar, masiva –incluso entre pares–, para productos o materiales locales no estandarizados, la apelación a la nostalgia se erige como una superheroína con poderes mágicos, estimulando el recuerdo de formas de identificación colectiva que ya no existen, pero que, al ser reconstruidas, vuelven a funcionar como un canal de diálogo comunitario, propiciando, en la fantasía, una comunicación con aquellos que sintieron y vivieron lo mismo que nosotros, interlocutores posibles de una historia compartida que vuelve a funcionar como método de validación sensible para las trayectorias individuales. El amor después del amor se enmarca, entonces, en una época en la que el éxito de las biopicsno resulta nada casual, y parece responder a una honda necesidad: la reidealización ficcional de referentes que servían para modelar y nuclear un relato plausible de ser narrado, vivificado como un tiempo de gloria en el que cada persona ocupaba cierto lugar; un relato cultural colectivo ahora fragmentado, perdido, imposible de ser reconocido en el presente.

MARIPOSA TECKNICOLOR

Una primera contradicción en ese proceso aparece, justamente, cuando esa reconstrucción de lo local, de lo propio, responde netamente a formas que pertenecen a un esquema audiovisual preformateado. En términos de lenguaje, El amor después del amor sigue premisas estéticas que le permiten ser leída por el público global como una gran producción: esto es, un casting numeroso y muy trabajado, abundancia de locaciones, una muy correcta reconstrucción de época, elecciones estandarizadas de fotografía –mucho plano contraplano, movimientos de cámara fluidos y coreografiados– y una apuesta narrativa fácilmente comprensible con un punto de vista omnisciente. En ese sentido, resulta interesante comparar este procedimiento con aquellos que, en torno a lo musical, realizaban los artistas de aquella época con respecto al rock, y que implicaba una especie de antropofagia –usando la terminología de los modernistas brasileños–, a partir de la cual se importaban ciertos elementos culturales para regurgitarlos transformados en otra cosa. En el caso de Uruguay, esas prácticas mezcladoras fueron, quizás, más evidentes que en el rock argentino, y tuvieron como resultado géneros como el candombe beat; en Buenos Aires, en términos generales, el hallazgo de verdaderos sonidos propios no imitativos es bastante más disperso y se apoya más en las prácticas poéticas que en lo musical, aunque resulta innegable que, en la obra de Fito Páez, el contacto con el folclore determinó gran parte de sus intereses y resultados compositivos. En la serie, esa influencia se sugiere de forma muy sutil en la escena en la que Páez niño va al campo con su padre y escucha, en el fogón, a un pampeano tocar una milonga en la guitarra criolla; en términos de la elaboración de un pensamiento organizado para la creación de música original, resulta más interesante el diálogo en el que Charly García dice a sus músicos cuáles quiere que sean los conceptos estéticos generales de Clics modernos: «Minimalismo, polirritmia, neoclasicismo, discreción y, si se puede, una ligera pátina de ambigüedad».

La cuestión es que, en los términos audiovisuales de hoy, esa supuesta antropofagia que honraría desde lo formal las apuestas artísticas de aquellos tiempos se encuentra muy diluida. Prácticamente no existen, en el lenguaje de la serie, guiños al cine argentino o latinoamericano. Hay uno en la anécdota, y es la referencia a Narciso Ibáñez Menta en ese bello momento en el que el niño Páez consigue finalmente la llave del piano y se pone a improvisar ambientes para la película de terror que su familia está viendo en la televisión. Después, poco más. En las escenas nocturnas de boliche ambientadas en los setenta, la oscuridad, los verdes y los rojos ayudan a ocultar los fondos y disimular posibles anacronismos, y se alternan, para clarificar los tiempos cronológicos, con la cosa más diurna y exterior de los recuerdos de infancia y las escenas familiares. Esa alternancia cromática que ayuda a la comprensión narrativa del montaje se mantiene incólume durante toda la serie, y se trata de un recurso superutilizado en diversos materiales de este tipo. Quizás, en este sentido, lo más innovador sea la evocación de la coloración de algunas de las imágenes que están en los discos de las diferentes épocas: esto sucede, en particular, con el disco Ey!, de 1988, que apenas es mencionado en la historia, pero, en el momento cronológico en el que lo estaría grabando, Fito aparece sentado en un boliche con la misma ropa y los lentes de la tapa, envuelto, como en la foto, en luces violetas y rosadas. Tirado en un sofá, alguien le grita: «¡Ey!». Eso es un poco más creativo que lo que sucede con otros materiales documentales y clips, que se encuentran emulados de forma casi perfecta en el arte y el vestuario, aunque no así en la iluminación, que casi nunca abandona el preciosismo. Es como si la cámara del presente no soportara plegarse a las terrajadas del pasado: cuando tiene que verse el sánguche de mortadela arriba del piano de Fito –parte de la grabación histórica del backstage de estudio de la canción «Piano Bar», de 1984–, la escena imita el formato que tendría si se tratara de una verdadera imagen de archivo. No vaya a ser que alguien piense que algo tan antiestético puede ser filmado en 2023. Del mismo modo, ciertos recursos vinculados al cine arte, muy trillados en las producciones de Netflix, se encuentran desparramados por toda la narrativa. Se llevan el premio mayor los planos dentro del agua, pero también están esos clásicos cenitales con el personaje en posición fetal, favoritos para mostrar momentos de trastorno espiritual.

ESTOY QUERIENDO SER OTRO

Pero a pesar de la sensación de cosa trillada que pueden causar las formas visuales, ahí está la historia de Fito, y es realmente muy conmovedora. La elección de contar detenidamente los sucesos trágicos de su infancia y juventud brinda al personaje un importante sustento dramático, sobre todo porque la poesía de Páez se encuentra directamente vinculada con su vida, quizás de un modo más orgánico y reconocible que la de varios otros músicos. Por algo sus romances con Cantilo y Roth se volvieron claves para la cultura pop: porque muchas de sus canciones de amor están vinculadas a ellas de un modo muy directo, casi literal. Es que la mayoría de sus versos esconden relecturas de las diversas partes de su biografía, y eso supone una oportunidad narrativa a la hora de hacer que las canciones se combinen con su historia, porque otorga a las palabras –esas que ya hemos escuchado infinidad de veces– un nuevo brillo, una nueva densidad. Hay, en el curso de los episodios, ejemplos mejor logrados que otros; uno de los más bellos es el momento en el que se llevan a Fabiana Cantilo a una clínica de rehabilitación y vemos a Fito componer esa canción tan tierna y despojada que es «Dejaste ver tu corazón»: «En cuatro paredes de cal/ y en pocas palabras/ se puede cruzar todo el mar/ si hay dos que se aman». Del mismo modo, es aliviador y anticlimático, después de tanto dolor causado por el asesinato de las abuelas, el asedio de la prensa y la inoperancia de la Justicia argentina, verlo grabar el demo de «Hazte fama»: «Fito tiene sida, toma anfetaminas/ y no hace otra cosa que caerse borracho por ahí,/ todas mis vecinas me hablan de lo mismo/ y yo les digo hazte fama y échate a dormir». Esa secuencia se corona con una escena dentro del estudio en el que se hizo Tercer mundo, en la que se los ve a Barea y Tortonese grabando la icónica introducción del tema, en la que tratan a Fito de «homosexual drogodependiente».

Así, las canciones resultan muy funcionales para acompañar la estructura y el montaje, y aunque varios críticos se han quejado de que no se muestra a Fito trabajarlas a fondo –corregirlas, masticarlas–, en realidad, hay varios casos en los que se lo ve componer bocetos, y el proceso se completa luego con elipsis temporales. Es que los momentos de creación nunca son fáciles de contar, sobre todo si conciernen a canciones tan populares e icónicas. Se trata de momentos que los fans hemos imaginado un millón de veces, y, entonces, las imágenes compiten directamente con nuestras fantasías: ¿cómo se le ocurrió ese estribillo increíble que es «dale alegría a mi corazón»? ¿Por qué le dice a Roth que la vio mientras juntaba margaritas del mantel? Lo cierto es que la ecuación funciona mejor cuando se trata de canciones menos conocidas, porque la ansiedad de cumplir con las expectativas que genera en el espectador asistir a la creación de esos temas tan influyentes parece haber ejercido presión en los realizadores, que caen, a veces, en un tono que resuelve el problema con cierta inclinación hacia lo cursi. Pero lo bueno de que sea una serie y no una película (¡menos mal!) es que hay de todo, para todos los gustos, y al final la sensación que queda es la de genuino privilegio: hemos tenido la maravillosa chance de transformarnos en mosquito, viajar en el tiempo y estar ahí, en ese preciso instante en el que Fito, Calamaro y Charly se abrazaron adentro del estudio para cantar «me fui de casa a tocar rock and roll y no volví nunca más».

En ese sentido, se vuelve imposible no reconocer grandes aciertos no solo con respecto al casting, sino al modo en el que están filmados los cuerpos. En un proceso casi de cine clásico, cada actor y actriz encontraron modos de establecer gestos corporales acordes a sus personajes, que funcionan como un código compartido con los espectadores, un pacto en el que de inmediato nos da ganas de entrar. Es por eso que se los filma mucho más en planos americanos y generales que en planos cortos, porque así pueden mostrar ese cuerpo reconocible. Además, en los primeros planos, es frecuente que las caras tengan una parte en sombra, en contraluz o iluminada con colores oscuros. Es que los movimientos son más fáciles de imitar que las miradas, y las caracterizaciones de vestuario y maquillaje funcionan mucho mejor desde lejos. Hay una inteligencia muy grande en esa combinación técnica, que se conecta con la entrega de un elenco que sabe que está tomando un riesgo realmente muy grande. Esa confianza en el trabajo grupal le brinda al material una autenticidad contagiosa, porque funciona como analogía de una época vinculada a la solidaridad generacional, a la construcción colectiva, a la consciencia de que la única manera de lograr una verdadera incidencia cultural era hacerlo de a muchos, colaborando unos con otros. Como le dice Cantilo a Páez cuando lo agarra un ataque de pánico antes de salir a tocar «Ciudad de pobres corazones», en la presentación de La la la, con Spinetta: «Escuchame. Todos los que estamos acá somos tu familia».

EL LEGADO LUMINOSO

La poesía de Fito Páez está llena de metáforas vinculadas al sol y a la luz: «El amor después del amor, tal vez, se parezca a este rayo de sol», «las sombras que aquí estuvieron no estarán», «rayos del sol a la hora del sol», «en un par de minutos sale el sol». Eso se corresponde con una vida que tenía todo para ser oscura, desolada y triste, pero que, siguiendo el legado de Lennon, está marcada por una extraordinaria resiliencia. La apelación a que existe un amor después del amor, una redención siempre posible a pesar de lo profundo del dolor, continúa siendo un mensaje de una potencia arrolladora. Tal vez sea eso lo que tantos rockeros no pueden perdonarle: que ni su proceso vital ni su legado ideológico y poético sean los del reviente. En ese sentido, frente a la tentación de hacer carne de cañón de los personajes, la serie se maneja con mucho pudor, dejando fuera de campo un millón de situaciones patéticas y terribles que, evidentemente, sucedieron en esas bambalinas. Algunos piensan que no centrarse en eso es falta de valentía, pero una interpretación algo más lúcida parece ser que existió la decisión consciente de poner el foco en lo luminoso y lo celebratorio, en dejar una memoria audiovisual que contagie a las nuevas generaciones de valores vinculados al trabajo colectivo, el no dejarse hundir, el priorizar la amistad antes que el odio y el rencor. Quizá todo eso tenga que ver con que Páez está vivo y esta es su versión de la historia, pero si es así, su actitud es, consigo mismo y con los demás, la de un buen tipo y un buen amigo: ese que, si ya metiste demasiado en tu nariz, prefiere, antes que juzgarte y dejarte en evidencia, rescatar lo valioso, ser tu cable a tierra.

1. La música popular de su juventud […] es de una importancia central para la gente. Y aman a la persona que se las dio, y todo es un misterio para ellos. Nadie es amado como los músicos. […] Cuando escucho música Motown, me hace más feliz. ¿Significa que es la mejor música jamás hecha? No lo creo. Pero me hace feliz. Y eso es algo muy importante para los seres humanos. La música hace a la gente más feliz y no la daña. La mayoría de las cosas que te hacen sentir mejor son dañinas. Es muy inusual. Es como una droga que no te mata.

2. El Centro Parakultural fue un centro artístico multidisciplinario de Buenos Aires que se convirtió, a mediados de los años ochenta y principios de los noventa, en paradigma de la cultura underground porteña durante la primavera alfonsinista.