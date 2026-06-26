El futuro (im)posible

Hace tres años, la revista Time retrataba la excéntrica vida de Bryan Johnson, un multimillonario tecnológico que vive en su mansión de Venice, California. Entre luces blancas, espacios asépticos y tecnología de última generación, el hombre, que hoy tiene 48 años, dedica cada día de su vida a su única obsesión: no morir. Johnson invirtió más de 4 millones de dólares en Blueprint, un sistema de longevidad que le dice todos los días qué comer y cómo ejercitarse para no envejecer. Aunque su caso parece extravagante, no es una excepción. Multimillonarios como Jeff Bezos, creador de Amazon, y Peter Thiel, fundador de Palantir, invierten fortunas en proyectos que prometen la juventud eterna. Más allá de estas excentricidades de los tecnobros, hay algo que probablemente nos ocurrirá a todos:...
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