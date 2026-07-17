Sin salidas a la vista - Semanario Brecha
Edición 2121 Suscriptores
Las irregularidades de los Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores y el trasfondo preocupante de un país envejecido

Sin salidas a la vista

Camila Ghemi
17 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

De los casi 1.500 residenciales que hay en Uruguay, poco más de 200 cumplen con la habilitación completa para funcionar. Mientras el Ministerio de Salud Pública busca soluciones para que el trámite sea más rápido y eficiente, organizaciones sociales e investigadores denuncian que hay cientos de establecimientos donde los ancianos viven en «campos de concentración» y afirman que en el país –que ostenta una tendencia irrefrenable al envejecimiento– no existen políticas consistentes en materia de institucionalización de los adultos mayores.

Unsplash, Jorge López.

El viernes pasado, más de 20 adultos mayores fueron rescatados de un residencial clandestino en el barrio montevideano de La Unión. Los vecinos escucharon gritos y vieron por las ventanas a personas pidiendo ayuda. El aviso a las autoridades derivó en un allanamiento que constató una situación de hacinamiento, acumulación de bolsas de basura, ausencia de atención médica, deshidratación y pañales que no se cambiaban hacía días. El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que se trataba de un anexo no declarado de un Establecimiento de Larga Estadía para Personas Mayores (Elepem). Este último –en la parte frontal– sí contaba con habilitación, y era adonde los residentes eran llevados cuando recibían la visita de sus familiares. Al anexo inhabilitado –en la parte trasera– eran trasladados cu...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2121 Uruguay
Palabras clave:

Artículos relacionados

Edición 2118 Suscriptores
Imaginando Uruguay más allá de 2050

El futuro (im)posible

Cecilia Osorio