Sin salidas a la vista

El viernes pasado, más de 20 adultos mayores fueron rescatados de un residencial clandestino en el barrio montevideano de La Unión. Los vecinos escucharon gritos y vieron por las ventanas a personas pidiendo ayuda. El aviso a las autoridades derivó en un allanamiento que constató una situación de hacinamiento, acumulación de bolsas de basura, ausencia de atención médica, deshidratación y pañales que no se cambiaban hacía días. El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que se trataba de un anexo no declarado de un Establecimiento de Larga Estadía para Personas Mayores (Elepem). Este último –en la parte frontal– sí contaba con habilitación, y era adonde los residentes eran llevados cuando recibían la visita de sus familiares. Al anexo inhabilitado –en la parte trasera– eran trasladados cu...
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