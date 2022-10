El hilo que nos une

—¿Cómo afectó la pandemia el proceso de editar Flor y raíz?

—El disco se grabó en un concierto en vivo que se hizo online el 5 de noviembre de 2020, en la Usina del Arte, en Buenos Aires. Es como una postal de ese momento tan particular. Era plena pandemia, plena cuarentena, y en el disco siento que se oye esa impronta. Nosotros tocamos con la misma garra que se pone en un concierto en vivo, pero al final de las canciones no hay aplausos, lo cual le da un dramatismo muy particular. El silencio está muy cargado de presencia, es muy impresionante. Y la elección del repertorio latinoamericano tuvo que ver con una vieja deuda que yo tenía con la gente que me escucha y conmigo mismo, que era la de hacer un disco dedicado íntegramente al folclore, que es algo que yo vengo intercalando en mis...