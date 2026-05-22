El jugador

I. Una proclama contra el opio En el 2017, bajo el lema Más Unidos que Nunca, se consolidaba en Uruguay un movimiento integrado por jugadores de fútbol, uno que pretendía cambiar algunas de las formas en que en Uruguay se gestionan los derechos de esos profesionales del deporte. Entre las medidas adoptadas por el colectivo durante el conflicto con la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, la que causó más polémica fue aquella que determinaba que los jugadores –desde los más reconocidos hasta los menos populares– no darían entrevistas en ninguna etapa del partido a jugarse y tampoco antes o después de este. Tampoco serían parte de programas dirigidos por Tenfield. La resolución le declaraba la guerra a una empresa que tenía un contrato absurdo con la exdirectiva de jugadores, mientra...