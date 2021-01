El magnate del pop

La fama y el lugar histórico de Phil Spector reposan en sus realizaciones de entre 1958 y 1966, por más que haya participado en proyectos muy importantes después. Ya hacia 1964 corrían los epítetos de «el magnate adolescente» o «el magnate del rocanrol». Con 19 años produjo, arregló, tocó guitarra, piano y bajo e hizo coro en la grabación de «To Know Him Is to Love Him» (1958), que él había compuesto con 17. Fue su primera grabación profesional, realizada en forma apresurada y bajísimo costo para el ignoto sello Doré. Saltó al número 1 del chart de Billboard (que había empezado a existir siete semanas antes) y permaneció en esa posición por tres semanas. Vendió 1 millón de copias en Estados Unidos.

Spector nació el 26 de diciembre de 1939 en el Bronx, Nueva York, de una familia de inmi...