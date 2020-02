El ocaso de Hollywood

Al final de una ceremonia bastante anodina, en la que ninguna de las premiaciones escapó a lo esperable, ocurrió algo que conmocionó a todos. La película surcoreana “Parásitos”, de Bong Joon­‑ho, se llevó el premio a mejor película, lo que también escapaba a los pronósticos, más inclinados a que ganaran “1917”, “Guasón” o “Había una vez en Hollywood”.

El logro es no sólo histórico (es la primera vez

que una película de habla no inglesa gana el máximo galardón de la noche), sino

un golpe terrible para la industria hollywoodense, acostumbrada a ser la única

ganadora en un juego de reglas autogeneradas y diseñadas para sí misma. La

ceremonia de los Oscar siempre fue una celebración de la misma industria,

prácticamente cerrada al cine producido en cualquier sitio del mundo que no

fuera Est...