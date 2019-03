El penúltimo bondi a Finisterre

Indudablemente, Darío

Sztajnszrajber

(Argentina, 1968) ha sabido hacer de un universo conceptual tan vasto como la

filosofía un discurso mediático. Mediático y pedagógico, al igual que su

coterráneo José Pablo Feinmann, aunque –por ahora– no se haya decantado por

generar un sistema propio a la hora de abordar temáticas específicas. No es esa

la intención de esta primera entrega de Sztajnszrajber, que ahora conoce su

segunda edición. Lo que sí busca es recuperar el pensar filosófico en tanto

instancia dialogante con esas entelequias que llamamos “realidad”, “mundo” y

“hombre”. Es que “hacer filosofía es intentar explicar las razones por las

cuales los fenómenos que nos rodean se comportan del modo que se comportan. Y,

como estas razones no suelen estar en las superficies, suponemos una zon...