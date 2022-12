El peor año de tu vida puede ser el mejor

—¿El título del espectáculo Una persona mejor es un correlato de tu momento actual?

—Este fue el peor año de toda mi vida. Tuve una circunstancia familiar muy dolorosa y quizás eso me hizo centrarme en lo profesional. Además, pospandemia, estamos en esta especie de estrés postraumático, al que seguro la psicología le va a poner nombre dentro de un tiempo. Cumplí 40 años, eso te da cierto conocimiento positivo crítico, como mujer-madre-sin hijos biológicos. El otro día un periodista me decía: «Te veo menos enojada que antes». No, nunca jamás, simplemente tengo más herramientas. Por el tiempo que hace que estoy y también por el ejercicio de la coherencia. Coherencia con cómo una es arriba del escenario y cómo es abajo. Ha sido un año de transformación. Y las transformaciones no son como ...