El regreso de las cañoneras

El mismo día en que el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, puesto en el cargo hace dos meses luego de ser abogado personal del presidente Donald Trump en sus juicios por fraude, anunció los cargos contra el expresidente cubano Raúl Castro desempolvando el viejo incidente del derribo en 1996 de dos avionetas de matrícula estadounidense que sistemáticamente violaban el espacio aéreo (véase en esta edición «La fábula del avión que no cayó», de Amaury Valdivia); al día siguiente de que Axios, un medio de prensa que ha emergido como una oficiosa plataforma de presión mediática y de lanzamiento de matrices de «inteligencia» útiles a la construcción de la idea de que Cuba es un peligro, publicara su historia de los 300 drones con que supuestamente la isla amenazaría la seguri...
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