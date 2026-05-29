El regreso de las cañoneras - Semanario Brecha
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El portaaviones Nimitz llega a Cuba

El regreso de las cañoneras

Javier Gómez Sánchez
29 mayo, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

Después de una gira de varias semanas por América del Sur, el famoso portaaviones Nimitz, considerado por Estados Unidos como «la piedra angular» de su estrategia y su poder, llegó al Caribe para aumentar la presión sobre Cuba.

El destructor USS Gridley, de la Armada de Estados Unidos, llegando al puerto como parte del despliegue por el continente Southern Seas 2026, junto al portaaviones USS Nimitz, en la ciudad de Panamá, en abril. Xinhua, Daniel González.

El mismo día en que el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, puesto en el cargo hace dos meses luego de ser abogado personal del presidente Donald Trump en sus juicios por fraude, anunció los cargos contra el expresidente cubano Raúl Castro desempolvando el viejo incidente del derribo en 1996 de dos avionetas de matrícula estadounidense que sistemáticamente violaban el espacio aéreo (véase en esta edición «La fábula del avión que no cayó», de Amaury Valdivia); al día siguiente de que Axios, un medio de prensa que ha emergido como una oficiosa plataforma de presión mediática y de lanzamiento de matrices de «inteligencia» útiles a la construcción de la idea de que Cuba es un peligro, publicara su historia de los 300 drones con que supuestamente la isla amenazaría la seguri...

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Publicado en: Edición 2114 Mundo
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