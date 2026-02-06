El show debe continuar

Tráiganme la cabeza de Andrea, primer premio literario de la Intendencia de Rocha, es la última novela del escritor y periodista Julio Varela. El relato, que combina pesimismo, humor, erotismo y hasta eventos sobrenaturales, propone reconstruir el recuerdo de una mujer a la que el tiempo ha comenzado a diluir en su memoria. Sin embargo, la lectura revelará que Andrea, quizás, es tan solo una excusa. «El asunto no era que no pudiera olvidar a Andrea, sino que no quería olvidarla.» Así comienza la novela que tiene a Adrián Urrutia como protagonista, un hombre obsesionado con esa mujer con la que tuvo un romance que terminó sin penas ni glorias, pero que se instaló como un quiste en su cabeza. El relato parte de esa premisa, pero se desvía para dar vida al resto de los personajes, un séquito ...