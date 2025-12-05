El talento de los pobres para la guerra de los ricos - Semanario Brecha
Edición 2089 Suscriptores
Los premios de investigación científica del Pentágono

El talento de los pobres para la guerra de los ricos

Javier Gómez Sánchez
5 diciembre, 2025
- Tiempo de lectura: 8 min

El Departamento de Defensa de Estados Unidos lanzó un concurso universitario para dar fuelle a su carrera armamentística y tecnológica con China y Rusia.

El Pentágono, sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, en el estado de Virginia. Wikipedia.

La noticia podría pasar desapercibida entre los comunicados de prensa de las diversas agencias del gobierno estadounidense, con el ambiente mediático enfocado en la narrativa de narcoterrorismo y la amenaza militar contra Venezuela, pero una parte de la comunidad científica de Estados Unidos ha estado muy atenta a un reciente anuncio realizado por el Pentágono. Se trata de la publicación anual de los premios de investigación del Departamento de Defensa, ahora llamado Departamento de Guerra. El Programa de Defensa para Estimular la Investigación Competitiva (DEPSCoR, por sus siglas en inglés) es un certamen de financiamiento cuyo principal objetivo es aprovechar el trabajo científico universitario como una retaguardia profunda en la carrera armamentística y tecnológica con China y Rusia.
El...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2089 Mundo
Palabras clave:

Artículos relacionados

opinion
Columnas de opinión
Ciencia, tecnología, innovación y cercanías

Las consultas necesarias

Roberto Markarian
opinion
Columnas de opinión
El gobierno busca crear una ciencia presidencialista, subordinada al gobierno de turno

La ciencia bajo tutela

Nicolás Marrero
Edición 2066 Suscriptores
Con el biólogo marino y coordinador del nuevo Instituto de Ciencias Oceánicas, Omar Defeo

«Estoy en franco desacuerdo con las prospecciones de petróleo en Uruguay»

Rosario Touriño
Edición 2053 Suscriptores
Con el investigador de bosques nativos Alejandro Brazeiro

«En gestión ambiental, en Uruguay, nos cuesta mucho pasar de la teoría a la práctica»

Rosario Touriño
Columnas de opinión
Sobre la iniciativa para modificar la reglamentación de la investigación clínica en Uruguay

Entretelones de la investigación científica

Álvaro Díaz Berenguer